Волгоградский пенсионер расстрелял из ружья жену и соседа

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Пенсионер из Волгограда из-за ревности открыл стрельбу из ружья по жене и соседу, они находятся в реанимации, сообщила в субботу, 10 августа, пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.
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