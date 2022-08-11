В Хабаровском крае полицейские и общественники присоединились к всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

Разминку на свежем воздухе и профилактическую беседу провели сотрудники УМВД России по г. Хабаровску и представители Общественного совета при городском правоохранительном ведомстве для воспитанников детского дома №6.

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