🤱🏻В Крыму родилась первая в этом году тройня Девочки появились на свет 22 июня в Симферополе. Новорождённым присвоили имена Анна, Юлия и Екатерина.
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🤱🏻В Крыму родилась первая в этом году тройня Девочки появились на свет 22 июня в Симферополе. Новорождённым присвоили имена Анна, Юлия и Екатерина.