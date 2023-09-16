В Тюмени парни прогуливались возле здания "Союза армян Тюменской области" и кричали националистические лозунги, записывая всё на видео.
"Россия для русских, Тюмень не для хачей!"
Комментарии
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ШКИПЕР
А вы забыли ,что происходило в Средней Азии с русскими в 1991- 92 г , напомнить ?
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13 час.
BM
Boris Merfi
молодцы ребята, начало положено, если чинуши во главе с ... не услышат народ, возродятся и скинхеды, тогда мало никому не покажется, под лавку уже не загонишь, среди ментов полно нормальных умных людей, которые осознают, что их семьи тоже здесь живут и ежедневно повергаются опасности насилия со стороны понаехавших кишлачников, если государство не решит проблему, ее решат сами Россияне, понаехавшие точно рады не будут, им вспонят все, включая то, что они делали с Русскими в своих странах после распада СССР
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12 час.
Вадим Кузнецов
Не забыли. Это были другие времена, другая страна и другие люди. С тех пор там уже поколение сменилось, и прежних людей нет. Тем, которые есть, мы давно уже не братья, а то ли оккупанты, то ли захватчики, и в любом случае не друзья.
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3 час.
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