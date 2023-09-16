"Россия для русских, Тюмень не для хачей!"

ШКИПЕР А вы забыли ,что происходило в Средней Азии с русскими в 1991- 92 г , напомнить ?

BM Boris Merfi молодцы ребята, начало положено, если чинуши во главе с ... не услышат народ, возродятся и скинхеды, тогда мало никому не покажется, под лавку уже не загонишь, среди ментов полно нормальных умных людей, которые осознают, что их семьи тоже здесь живут и ежедневно повергаются опасности насилия со стороны понаехавших кишлачников, если государство не решит проблему, ее решат сами Россияне, понаехавшие точно рады не будут, им вспонят все, включая то, что они делали с Русскими в своих странах после распада СССР