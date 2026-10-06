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Число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух

Число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух.

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