Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что число погибших при атаке БПЛА на Подмосковье увеличилось до двух.
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