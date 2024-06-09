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Косплейщики, которые не смогли: 20 фото самых провальных костюмов

Косплейщики, которые не смогли: 20 фото самых провальных костюмов

Косплей бывает разным… Некоторые умудряются в точности воссоздавать образы героев, уделяя внимание даже самым мелким деталям, а некоторые — просто надевают взятый напрокат костюм и с гордостью заявляют: «Я сделяль!».

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