В кедах за сто тысяч: Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет

Алина Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и выходит в свет. Однако недавно она оказалась перед камерами, так как посетила репетицию фестиваля по художественной гимнастике «Алина».
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