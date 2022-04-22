Popcaketv

17 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    Вы потому никому и ничего не говорите, потому, что никому на...й не нужны. Что Ваня, что, прости Господи, Ира. Поздня...«Это унизительно»...
  • Роза Семиренко
    Господи, пусть такие люди, как ургант ни когда больше не появляются в нашей Стране!«Это унизительно»...
  • Ашот Гарегинян
    Шалом, Иван!  Или, видимо, Изя уже??«Это унизительно»...

В кедах за сто тысяч: Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет

В кедах за сто тысяч: Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет

Алина Кабаева редко появляется на светских мероприятиях и выходит в свет. Однако недавно она оказалась перед камерами, так как посетила репетицию фестиваля по художественной гимнастике «Алина».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх