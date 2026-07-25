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Царьград

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Минобороны России уничтожило 328 украинских БПЛА за ночь

Минобороны России уничтожило 328 украинских БПЛА за ночь

Министерство обороны России отчиталось о перехвате 328 украинских беспилотников в период с 20:00 пятницы до 08:00 субботы.

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