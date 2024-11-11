Ларионов о Дацюке: «Паша непредсказуемостью вносил в игру изюминку, которая нравилась болельщикам и стала основой успеха. Он был окружен великими игроками, а затем сам обрел этот статус»

«Паша Дацюк ворвался в мир большого хоккея довольно-таки внезапно. Мы познакомились с ним, тогда новичком НХЛ, в тренировочном лагере «Детройта» перед началом большого сезона-2001/02, когда мы выиграли Кубок Стэнли.