Экс-футболист Алиев сообщил, что состояние Милевского стабилизируется

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев в своих социальных сетях заявил о стабилизации состояния бывшего нападающего сборной Украины Артема Милевского, попавшего в больницу из-за чрезмерного употребления алкоголя.
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