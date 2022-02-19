Отходами из канализации топит озеро и частный сектор в Новосибирске

Новосибирск, 19 февраля. Нечистоты затопили частный сектор в Ленинском районе. По словам очевидцев, разрыв канализации произошел вблизи дома №253/1 на улице Титова около двух недель назад, отходы топят улицу Облачную и загрязняют озеро Юго-Западное.