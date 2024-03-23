Вы верите, что этот дрожащий от страха таджик организатор страшного теракта??? Всегда есть жадные люди, а если они еще и тупые, то найдутся те, кто будет использовать в темную.
За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей
Комментарии
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ninikooo Митусова
Поиски тут ИГиЛ?! Уши торчат из Британии и Киева. Сравнять с землей Банковую и срочно отменить Мораторий на смертную казнь! ЕС нам не указ, мы в нем не состоим. Каждая дрянь дрожащая должна знать, что именно может получить за содеянное- не 1,5 года условно от « добренькой судьи из Челябинска за убийство», а быть поставленным « к стенке вместе с заказчиками и кураторами».
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НП
Наталья Павлова
Версию, что это ИГИЛ придумали не только, чтобы наших небратьев не заклеймить "званием" террористическое образование, но и чтобы их самих не причислили к спонсорам террористов. Хотя и так ясно, КТО спонсор терроризма и ИГИЛа.
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