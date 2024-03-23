За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей

ninikooo Митусова

Поиски тут ИГиЛ?! Уши торчат из Британии и Киева. Сравнять с землей Банковую и срочно отменить Мораторий на смертную казнь! ЕС нам не указ, мы в нем не состоим. Каждая дрянь дрожащая должна знать, что именно может получить за содеянное- не 1,5 года условно от « добренькой судьи из Челябинска за убийство», а быть поставленным « к стенке вместе с заказчиками и кураторами».