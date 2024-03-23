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За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей

За полмиллиона рублей это дрожащие чмо согласился убивать людей

Вы верите, что этот дрожащий от страха таджик организатор страшного теракта??? Всегда есть жадные люди, а если они еще и тупые, то найдутся те, кто будет использовать в темную.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Поиски тут ИГиЛ?! Уши торчат из Британии и Киева. Сравнять с землей Банковую и срочно отменить Мораторий на смертную казнь! ЕС нам не указ, мы в нем не состоим. Каждая дрянь дрожащая должна знать, что именно может получить за содеянное- не 1,5 года условно от « добренькой судьи из Челябинска за убийство», а быть поставленным  « к стенке вместе с заказчиками и кураторами».
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1 д.
НП
Наталья Павлова
Версию, что это ИГИЛ придумали не только, чтобы наших небратьев не заклеймить &quot;званием&quot; террористическое образование, но и чтобы их самих не причислили к спонсорам террористов. Хотя и так ясно, КТО спонсор терроризма и ИГИЛа.
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1 д.
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