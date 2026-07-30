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RT Russia

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Доцент Щербаченко: мошенники обманывают туристов от лица работников посольств

Доцент Щербаченко: мошенники обманывают туристов от лица работников посольств

Злоумышленники могут представляться сотрудниками иностранных дипмиссий и предлагать помощь в оформлении визы, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

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