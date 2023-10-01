Оставшийся без зубов Михаил Ефремов надеется выйти из тюрьмы по УДО летом

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание за нетрезвую езду со смертельным исходом в тюрьме. Его периодически навещают друзья, в том числе коллега и приятель Иван Охлобыстин, который рассказал о состоянии актера, пишет Spbdnevnik.