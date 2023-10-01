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Оставшийся без зубов Михаил Ефремов надеется выйти из тюрьмы по УДО летом

Оставшийся без зубов Михаил Ефремов надеется выйти из тюрьмы по УДО летом

Актер Михаил Ефремов отбывает наказание за нетрезвую езду со смертельным исходом в тюрьме. Его периодически навещают друзья, в том числе коллега и приятель Иван Охлобыстин, который рассказал о состоянии актера, пишет Spbdnevnik.

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