Еще в одном регионе России построят высокоскоростную железную дорогу

Высокоскоростная железная дорога может появиться в перспективе на Дальнем Востоке. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе своего выступления на сессии «На Восток! Маршруты нового времени» в рамках Восточного экономического форума.
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