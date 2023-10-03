В Кирове судебные приставы спасли получившую травму сову

В Кирове на территории главного управления ведомства обнаружили травмированную сову. Обессилевшая птица не могла самостоятельно улететь, поэтому судебные приставы аккуратно поместили ее в коробку и отнесли в помещение.
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