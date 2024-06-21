ГП Украины: Двух граждан Казахстана подозревают в покушении на убийство Садыкова Айдос Садыков. Обложка © YouTube / БӘСЕ Двое граждан Казахстана подозреваются в покушении на убийство оппозиционного блогера Айдоса Садыкова в Киеве.
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