ГП Украины: Двух граждан Казахстана подозревают в покушении на убийство Садыкова Айдос Садыков. Обложка © YouTube / БӘСЕ Двое граждан Казахстана подозреваются в покушении на убийство оппозиционного блогера Айдоса Садыкова в Киеве.