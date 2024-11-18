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Армия России начала наступление, которого "долго ждали": Подоляка заявил о первых успехах - "молимся за парней"

Армия России начала наступление, которого "долго ждали": Подоляка заявил о первых успехах - "молимся за парней"

Пока на территории Украины грохотали больше сотни ракет и дронов, тылы были отвлечены, а войска противника на передовой попрятались по укрепам и подвалам, наши войска начали внезапное наступление, которого "долго ждали".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Почему ЛБС не забрасывает ФАБ-3000? Кого мы жалеем на Украине? Нам показывают как хохлы отлавливать &quot;бедненький&quot; украинских мужиков на улицах и отправляют практически сразу на передовую. Но почему они с таким остервенением и упорством воюют до последнего патрона [убивая при этом наших солдат], а не сдаются массово в плен? Что то нам &quot;наше руководство&quot; и окредитованные военкоры не договариваются и очень много не договаривают! А если враг не хочет сдаваться, его нужно уничтожать всеми возможными способами, да так что бы ни у хохлов, ни их европейских кураторов [тем кому повезёт остаться в живых] в глазах появился такой страх и ужас, что бы они на ближайшие 500 лет даже не думали смотреть в сторону России, не то что с ней воевать!
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9 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🙏🇷🇺👍👍🤝
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8 час.

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