Армия России начала наступление, которого "долго ждали": Подоляка заявил о первых успехах - "молимся за парней"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Почему ЛБС не забрасывает ФАБ-3000? Кого мы жалеем на Украине? Нам показывают как хохлы отлавливать "бедненький" украинских мужиков на улицах и отправляют практически сразу на передовую. Но почему они с таким остервенением и упорством воюют до последнего патрона [убивая при этом наших солдат], а не сдаются массово в плен? Что то нам "наше руководство" и окредитованные военкоры не договариваются и очень много не договаривают! А если враг не хочет сдаваться, его нужно уничтожать всеми возможными способами, да так что бы ни у хохлов, ни их европейских кураторов [тем кому повезёт остаться в живых] в глазах появился такой страх и ужас, что бы они на ближайшие 500 лет даже не думали смотреть в сторону России, не то что с ней воевать!