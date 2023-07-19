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Махачев ответил Волкановски, который упрекнул его за возможный бой с Эдвардсом: «Тогда давай подеремся»

«Ты бежишь, брат, тебе не нужен этот дым», – обратился Алекс Волкановски к Исламу Махачеву. Махачев ответил: «Тогда давай подеремся».

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