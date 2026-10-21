Почти 95 граммов гашиша стоили 22-летнему жителю столицы уголовного дела. Молодого человека задержали на Ленинградском шоссе сотрудники ОМВД по району Левобережный.
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