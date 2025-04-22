Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

Северокорейцы трудолюбивы, дисциплинированны, не сбиваются в этнические банды и анклавы, не формируют диаспоры, не тащат в Россию родственников до седьмого колена, чтобы посадить их на социалку © В Странах Азии негодуют.

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Комментарии
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Евгений МакЛауд
Недавно хазин, сказал замечательную вещь, что бы изменить ситуацию в которой находится сегодня Россия, необходимо снести всю пидорестическую надстройку. Путинская вертикаль власти, которая геноцидит страну и народ, завозит азиатских выблядков, не позволит нормализоваться ситуации.
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3 час.
Валерий Мязин
Мигранты из средней Азии должны исчезнуть из России, это не друзья ,  они поступают как враги. Поэтому депортация и визовый режим, это не те, с кем можно рядом жить.
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3 час.
Алексей Горшков
А мне удивительно: почему это они - &quot;БРАТЬЯ&quot; ?! Действительно нашими братьями были их предки, родившиеся и воспитанные в ОДНОМ С НАМИ ГОСУДАРСТВЕ - СССР !!! Теперь же трудоспособный возраст у тех, кто родился уже позже его развала - а именно такие к нам и едут! Так что для нас они такие же ИНОСТРАНЦЫ, как и северокорейцы!
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41 мин.
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