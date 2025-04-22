В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников

Недавно хазин, сказал замечательную вещь, что бы изменить ситуацию в которой находится сегодня Россия, необходимо снести всю пидорестическую надстройку. Путинская вертикаль власти, которая геноцидит страну и народ, завозит азиатских выблядков, не позволит нормализоваться ситуации.

Мигранты из средней Азии должны исчезнуть из России, это не друзья , они поступают как враги. Поэтому депортация и визовый режим, это не те, с кем можно рядом жить.

Алексей Горшков

А мне удивительно: почему это они - "БРАТЬЯ" ?! Действительно нашими братьями были их предки, родившиеся и воспитанные в ОДНОМ С НАМИ ГОСУДАРСТВЕ - СССР !!! Теперь же трудоспособный возраст у тех, кто родился уже позже его развала - а именно такие к нам и едут! Так что для нас они такие же ИНОСТРАНЦЫ, как и северокорейцы!