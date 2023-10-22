До 10 лет за курьерство: полиция Приморья предупредила граждан, как не стать преступниками

Полиция Приморского края предупредила граждан, которые хотят быстро подзаработать и соглашаются выступить курьерами в передаче денег, не соглашаться на такие предложения мошенников, а сразу сообщить в полицию таксистам о подозрительных просьбах клиентов.
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