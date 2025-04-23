Мировые поставки ПК в первом квартале подскочили на 6,7 % благодаря разговора...

Мировые поставки ПК в первом квартале подскочили на 6,7 % благодаря разговорам о трамповских пошлинахМировые поставки ПК в первом квартале 2025 года составили 61,4 млн единиц, свидетельствуют данные последнего отчёта аналитического агентства Counterpoint.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)