Банки.ру

95 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Мне кто компенсирует? Все планы рухнули...Кабмин утвердил м...
  • Россиянин
    Мне кто компенсирует? Все планы рухнули...Кабмин утвердил м...
  • вылитый литой
    а не выгодней ли возродить порушенные..???Шойгу предложил п...

​«Ростелеком» назначен исполнителем работ по созданию цифровой платформы в соцсфере

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом РФ в 2021-2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх