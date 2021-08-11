​«Ростелеком» назначен исполнителем работ по созданию цифровой платформы в соцсфере

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом РФ в 2021-2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
«Ростелеком» назначен единственным исполнителем осуществляемой Пенсионным фондом РФ в 2021-2023 годах закупки работ, связанных с созданием государственной информационной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере».
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