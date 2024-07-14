В CNN заявили о начале темной главы истории после покушения на Трампа

Кадр, на котором он держит американский флаг, сочли символом времени Покушение на Дональда Трампа ознаменовало начало новой тёмной главы в американской истории политического насилия и вызвало потрясение в стране.
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