Телеканал ММТВ отметит 2-й День рождения

12 ноября, в клубе BASE состоится празднование очередного дня рождения телеканала «Музыка Мода ТВ». В этот день команду именинника поздравят звёзды эстрады, дизайнеры и модели, СМИ, партнёры, телеканалы и операторы вещания, радиостанции и журналисты, VIP персоны и друзья телеканала.
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