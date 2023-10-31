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Мировые Новости

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Телеканал ММТВ отметит 2-й День рождения

Телеканал ММТВ отметит 2-й День рождения

12 ноября, в клубе BASE состоится празднование очередного дня рождения телеканала «Музыка Мода ТВ».  В этот день команду именинника поздравят звёзды эстрады, дизайнеры и модели, СМИ, партнёры, телеканалы и операторы вещания, радиостанции и журналисты, VIP персоны и друзья телеканала.

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