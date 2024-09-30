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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Куртуа мышечная травма после матча с «Атлетико». Сегодня вратаря «Реала» обследуют

Дерби «Атлетико» и «Реала» закончилось ничьей (1:1). Вратарь «сливочных» отыграл весь матч. «У Франа Гарсии ушиб, неприятный, но ушиб.

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