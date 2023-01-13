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Депутат Бессараб: «Материнский капитал преследует цель улучшения условий для молодой семьи и рожденного в ней ребенка»

Депутат Бессараб: «Материнский капитал преследует цель улучшения условий для молодой семьи и рожденного в ней ребенка»

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился с предложением о предоставлении возможности россиянам оплачивать аренду жилья из средств маткапитала к главе Минтруда Антону Котякову.

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