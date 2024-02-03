Экспорт Индии вырос на фоне замедления спроса в мире — глава Минфина Нирмала Ситхараман

НЬЮ-ДЕЛИ (ИА Реалист). Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что экспорт страны остается высоким, несмотря на замедление мирового спроса, объяснив тенденцию тем, что эти экономические вопросы будут в центре внимания в преддверии предстоящих всеобщих выборов.
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