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Новости экономики России

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Убыток Deutsche Bank оказался меньше прогноза

Крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank прервал 15-квартальную серию прибыли, отразив чистый убыток, причитающийся акционерам, в размере 143 млн евро ($155,1 млн) по сравнению с прогнозом аналитиков, опрошенных LSEG, которые ожидали убыток в размере 145 млн евро.

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