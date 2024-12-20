Зеленский решил «показать свою крутость в оскорблениях», потому что ставит на войну. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев высказался об оскорблениях со стороны Зеленского
Комментарии
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tsan tsan
Хватит писать чепуху про то, что Зеленский якобы оскорбил Путина. Неужели у кого-то из пишущей братии настолько не хватает мозгов, чтобы не понимать - любые слова Зеленского в адрес Президента России есть всего лишь тявканье из чужой подворотни объевшейся мухоморов шавки на слона, вышагивающего по улице.
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21 час.
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