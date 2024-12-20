Медведев высказался об оскорблениях со стороны Зеленского

tsan tsan

Хватит писать чепуху про то, что Зеленский якобы оскорбил Путина. Неужели у кого-то из пишущей братии настолько не хватает мозгов, чтобы не понимать - любые слова Зеленского в адрес Президента России есть всего лишь тявканье из чужой подворотни объевшейся мухоморов шавки на слона, вышагивающего по улице.