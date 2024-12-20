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Политика как она есть

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Медведев высказался об оскорблениях со стороны Зеленского

Медведев высказался об оскорблениях со стороны Зеленского

Зеленский решил «показать свою крутость в оскорблениях», потому что ставит на войну. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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tsan tsan
Хватит писать чепуху про то, что Зеленский якобы оскорбил Путина.  Неужели у кого-то из пишущей братии настолько не хватает мозгов, чтобы не понимать - любые слова Зеленского в адрес Президента России есть всего лишь тявканье из чужой подворотни  объевшейся мухоморов шавки  на слона, вышагивающего по улице.
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