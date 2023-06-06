Мировое обозрение

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Ржавые шприцы Америки

Ржавые шприцы Америки

Мне кажется, что Соединенным Штатам Америки срочно нужно менять государственный символ. Белоголовый орлан и зеленая тетка с факелом все-таки старо, избито, приелось да и не очень соответствует принципам самой богатой, самой справедливой, самой миролюбивой (ни одной войны на свое территории после гражданской войны Севера и Юга, ни разу не подвергалась нападению; сколько раз сама нападала, умолчим), а главное – самой демократичной.

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