Ржавые шприцы Америки

Мне кажется, что Соединенным Штатам Америки срочно нужно менять государственный символ. Белоголовый орлан и зеленая тетка с факелом все-таки старо, избито, приелось да и не очень соответствует принципам самой богатой, самой справедливой, самой миролюбивой (ни одной войны на свое территории после гражданской войны Севера и Юга, ни разу не подвергалась нападению; сколько раз сама нападала, умолчим), а главное – самой демократичной.