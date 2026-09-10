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Курские новости

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Мельников отметил вклад КНДР в освобождение Курской области

Мельников отметил вклад КНДР в освобождение Курской области

Мемориал и Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции в Пхеньяне открыли в 2026 году, на территории комплекса захоронены павшие бойцы КНДР, улица названа в честь погибших солдат.

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