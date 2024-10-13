🇮🇱🇱🇧 С начала октября на юге Ливана продолжается наземная фаза операции Армии обороны Израиля под кодовым обозначением «Стрелы севера».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇮🇱🇱🇧 С начала октября на юге Ливана продолжается наземная фаза операции Армии обороны Израиля под кодовым обозначением «Стрелы севера».
Свежие комментарии