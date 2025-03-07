СМИ: NVIDIA RTX 5090 отзывают в Европе из-за пожароопасности В сети появились сообщ...

СМИ: NVIDIA RTX 5090 отзывают в Европе из-за пожароопасностиВ сети появились сообщения о том, что NVIDIA начала отзыв видеокарт GeForce RTX 5090 в Европе из-за потенциальной пожарной опасности, связанной с новым коннектором 12V-2×6 на них.