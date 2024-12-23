Подробности дорожных происшествий, зарегистрированных в Родниковском районе в минувшее воскресенье

В воскресенье в Родниковском районе в 14-32 на 126 километре автодороги «Ковров-Шуя-Кинешма» 32-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фокус», под управлением 28-летней девушки.
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