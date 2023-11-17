Фигуристка Варвара Медведева разбила голову при падении на Гран-при России

При этом пара докаталась до конца программы и заняла пятое место. Варвара Медведева, выступающая в паре с Павлом Астаховым, получила травму головы при падении во время выступления с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при России в Самаре.
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