«Мы предотвратим незаконную утечку передовых технологий». Южная Корея анонсировала суровые наказания за кражу информации

Южная Корея готовит более жесткие меры для предотвращения утечки коммерческой информации за рубеж на фоне усиливающейся конкуренции за передовые технологии, о чем пишет Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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