Дочь мэра Черемхово выхаживает бельчат

В своём телеграм-канале мэр Черемхово Вадим Семёнов поделился трогательной историей о своей дочери. Она, будучи дипломированным ветеринаром, взяла на воспитание маленьких бельчат, оставшихся без родителей.
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