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Пенсионерка Светлана, лишившаяся почти 10 миллионов рублей из-за мошенников, запустила салют на Красной площади и подожгла огромную ёлку

Пенсионерка Светлана, лишившаяся почти 10 миллионов рублей из-за мошенников, запустила салют на Красной площади и подожгла огромную ёлку

Avia.pro - СМИ 25 декабря, в самый разгар предновогоднего оживления, Москва стала свидетелем спектакля, который не снился даже сценаристам новогодних комедий.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Сорокин
Надо пожалеть эту убогую. Не расстреливать, не вешать, ничего такого.  Ну любит она фейерверки. Не надо лишать её удовольствия. А просто засунуть ей в анус трубку ракет (с выхлопом вовнутрь) и поджечь.  Пусть получит удовольствие.   😀
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17 час.
ион попов
Суку в психушку!
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12 час.
Олег Орлов
Ну что тут скажешь, все случаи надо изучать и транслировать по средствам массовой информации... Правда телевизоры сейчас редко кто смотрит, там одна веселуха и успехи борьбы с бандитами фильмы... Но надо доносить всё равно до людей... И второе, ячейки всяких там мошеннических кол центров выявлять путем внедрения Шараповых, ... Тоже и с наркотиками...
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9 час.

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