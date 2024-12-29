Надо пожалеть эту убогую. Не расстреливать, не вешать, ничего такого. Ну любит она фейерверки. Не надо лишать её удовольствия. А просто засунуть ей в анус трубку ракет (с выхлопом вовнутрь) и поджечь. Пусть получит удовольствие. 😀

Олег Орлов

Ну что тут скажешь, все случаи надо изучать и транслировать по средствам массовой информации... Правда телевизоры сейчас редко кто смотрит, там одна веселуха и успехи борьбы с бандитами фильмы... Но надо доносить всё равно до людей... И второе, ячейки всяких там мошеннических кол центров выявлять путем внедрения Шараповых, ... Тоже и с наркотиками...