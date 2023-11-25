Пашинян обвинил Россию в нарушении оружейного контракта

ИИ

Иван Иваныч

Интересно, если они все в долгах, то о каких претензиях вообще речь? Типа я тебе должен, отдавать не чем и не собираюсь, но один черт, будь добр поставки мне не прекращай. Вечно все им должны, то воевать вместо них, то содержать их, а они будут с горы поплевывать, да попрекать.