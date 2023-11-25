Русская весна
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Русская весна

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Пашинян обвинил Россию в нарушении оружейного контракта

Пашинян обвинил Россию в нарушении оружейного контракта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван закупил у Москвы оружие, но оно так и не было поставлено.

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Комментарии
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W
Walery
Зачем Армении оружие?  Очевидно по каналам НАТО собираются перепродавать на окраину.
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15 час.
ИИ
Иван Иваныч
Интересно, если они все в долгах, то о каких претензиях вообще речь? Типа я тебе должен, отдавать не чем и не собираюсь, но один черт, будь добр поставки мне не прекращай. Вечно все им должны, то воевать вместо них, то содержать их, а они будут с горы поплевывать, да попрекать.
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13 час.
Ленар Мухаметшин
Охреневший соросенок....
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8 час.

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