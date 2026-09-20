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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шараф вышел на бой со Стивсоном с долгом в размере $688 тысяч. Уайт пообещал ему бонус $100 тысяч

Шон Шараф, нокаутировавший Гейбла Стивсона за 12 секунд, перед боем рассказал о долге в размере $688 тысяч.

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