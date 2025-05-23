В России дефицит аренды снижается за счет нераспроданных новостроек

Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский заявил, что в России растет объем непроданных квартир в новостройках — почти 47% жилья, сдача которого запланирована на 2025 год, все еще не реализовано.
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