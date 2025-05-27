Губернатор Василий Анохин рассказал об открытии второго фиджитал-центра в Смоленске

Губернатор: «В смоленском учреждении отремонтируют помещения, закупят мебель и установят современное оборудование» Площадка, объединяющая классический и цифровой спорт, откроется во Дворце спорта «Юбилейный» Смоленска, заявил глава региона Василий Анохин, напомнив об открытии в этом году первого в городе фиджитал-центра.