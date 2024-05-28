В США заявили о панике Байдена в преддверии выборов

Global look press/IMAGO/Bonnie Cash/Pool via CNP Последние шаги президента США Джо Байдена свидетельствуют о его панике из-за отставания от Дональда Трампа в опросах общественного мнения перед выборами, заявила высказала обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.
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