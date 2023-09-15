КНДР поставит РФ новейшие системы залпового огня KN-09

Давно пора все эти санкции послать НАХ... и делать своё ДЕЛО без оглядки на ПАСКУД В США...И ГЕЙропе.

АМ

Александр Мел

Вот до чего , докатилась Россия за 30 лет прихватизированного строя, частной,дружковской,заигрывающей политики, как бы не обидеть.. КНДР по потенциалу военному сравнялась с РФ