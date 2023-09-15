КНДР решила начать поставки своих новейших систем залпового огня KN-09 в РФ. Летает далеко, бьет очень точно.
КНДР поставит РФ новейшие системы залпового огня KN-09
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Давно пора все эти санкции послать НАХ... и делать своё ДЕЛО без оглядки на ПАСКУД В США...И ГЕЙропе.
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5 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Браво Корея....ТАК ДЕРЖАТЬ.
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5 час.
АМ
Александр Мел
Вот до чего , докатилась Россия за 30 лет прихватизированного строя, частной,дружковской,заигрывающей политики, как бы не обидеть.. КНДР по потенциалу военному сравнялась с РФ
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6 мин.
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