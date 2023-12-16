Елка или дрон? Вот в чем вопрос: на Украине спорят, куда девать деньги посреди войны

Роман Рейнекин. Кильский институт мировой экономики публикует бесстрастную статистику – финансовая помощь Украине со стороны стран Запада упала до рекордно низких показателей с самого начала войны и составляет всего €2,11 млрд, что на 87% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на незалежное «поле чудес» пролился «золотой дождь» из €16 млрд.