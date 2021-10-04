Летящей наводкой: российская армия заказала беспилотные огнеметчики

В российской армии появятся дроны-огнеметчики. Минобороны согласовало тактико-технические требованиям к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.
В российской армии появятся дроны-огнеметчики. Минобороны согласовало тактико-технические требованиям к новым системам вооружения для войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.
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