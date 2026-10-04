Кумпилов: ПВО сбила 28 дронов над Майкопом, жертв нет

Силы ПВО перехватили и ликвидировали 28 беспилотников, атаковавших ночью Майкоп и его окрестности. Жертв и пострадавших нет, однако в нескольких частных домах повреждены крыши и окна, владельцам пообещали помощь.
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