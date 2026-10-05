«Русские устроили геноцид украинцев и не дают им бежать!»: Киев уничтожает Алешки — и обвиняет во всём Россию Богдан Безпалько: Украина никогда не считала жителей юго-востока страны своими На фото: сотрудник Следственного комитета РФ у жилого дома в Алешках, который сгорел в результате обстрела со стороны ВСУ.