«Русские устроили геноцид украинцев и не дают им бежать!»: Киев уничтожает Алешки — и обвиняет во всём Россию Богдан Безпалько: Украина никогда не считала жителей юго-востока страны своими На фото: сотрудник Следственного комитета РФ у жилого дома в Алешках, который сгорел в результате обстрела со стороны ВСУ.
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